Alberto Fernández: “En breve esperemos despejar la deuda con el FMI”

Durante el anuncio de la reestructuración de la deuda, el Presidente dijo: “En diciembre sentíamos que estábamos caídos, y hoy estamos otra vez de pie y en marcha”

Durante el anuncio del 99% de la reestructuración de la deuda externa de la Argentina, el presidente Alberto Fernández, acompañado del ministro de Economía, Martín Guzmán; la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y otros miembros del gabinete Nacional y todos los gobernadores, sostuvo que con este acuerdo con acreedores privados “estamos otra vez de pie y en marcha”.

Alberto Fernández recordó qué dijo sobre la deuda externa que había contraído la Argentina durante la administración de Mauricio Macri, en el primer acto que hizo cómo candidato a Presidente del Frente de Todos el 25 de mayo de 2019: “Una vez más han encerrado a la Argentina en un laberinto, yo ya estuve en ese laberinto y con Néstor encontramos la salida”.

“Hoy 9 meses después, casi un parto, tenemos la tranquilidad de haber cumplido con esa promesa”, agregó.

El primer mandatario también evocó a los que decían que había que había que “arreglar rápido y a cualquier precio” y sostuvo: “en este laberinto se entrecruzaban intereses internos y externos. Estaban los que nos decían que si no solucionábamos esto de inmediato la Argentina iba a caer en defult, cuando ignoraban que ya estábamos en defalut desde diciembre del 2019”, haciendo al alusión a cuando se anunció el reperfilamiento anunciado por el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza.

Sobre la coyuntura en que se logró este acuerdo con los acreedores, el presidente dijo: “Esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen y hemos podido cumplir, porque la historia quiso que, además, esta reestruccturación se haya dado en medio de una pandemia que azota al mundo y le hemos hecho entender al mundo que no queríamos perjudicar a ningún argentino más”.

“Mientras negociábamos todo esto, volvimos a poner a la ciencia en el lugar que correspondía. En pandemia pusimos en órbita el segundo satélite para controlar el medio ambiente, un proyecto que empezó Cristina en el 2010”.

Fernández agradeció a todos los que ayudaron a llevar este acuerdo adelante y nombró al Papa Francisco, al presidente de México, López Obrador; y los primero mandatarios de España e Italia, pero por sobretodas las cosas dijo: “Quiero que las primeras palabras sean de gratitud hacia Cristina, y a todo el gabinete porque nos empeñamos en la tarea de recuperar a la Argentina con seriedad, que es no salir del paso sino construir una Argentina que sea sostenible”.

“Un país es sostenible cuando le permite crecer a todos los ciudadanos, cuando les permite el desarrollo a todas las regiones, y cuando se desconcentra y todos tienen la posibilidad de ser felices en el lugar dónde nacen”.

El presidente hizo mucho hincapié en la necesidad de no volver a endeudar al país: “esencialmente lo que hace falta es que esto no nos vuelva a pasar nunca más, no volvamos a entrar nunca más a ese laberinto. Porque que un país se endeude significa que el ministerio de Salud se cierre, que la ciencia y tecnología pasa a un segundo plano, que 25 mil PyMEs cierren, que miles de trabajos se pierden y que comience una economía que le dicen ‘popular’ que es la gente que la misma sociedad expulsa”.

“No escriban mañana que despotrique sobre la herencia recibida, solo escriban que pido que grabemos en la memoria aquello que nos duele para que nunca más nos vuelva a doler”, remarcó Fernández.

Y añadió: “Aquello que Martín Guzmán llama tranquilizar la economía, es tranquilizar a la Argentina toda”. Los 2 proyectos que están en nuestra cabeza es: inversión + producción y que se genere más trabajo”.

También se refirió a la charla que tuvo con Kristalina Georgieva: “Hoy despejamos la deuda que teníamos con los acreedores externos, el sábado pudimos hablar con la directora ejecutiva del FMI y le recordé lo que hicimos con Néstor: ‘Nosotros vamos a cumplir con ustedes pero deje que lo hagamos a nuestro modo porque pedirle a la gente más sacrificio’, debemos producir, crecer, exportar, acumular reservas y después pagar”

“Tenemos el desafío de casi crear otra Argentina que haga un sistema federal, hoy despejamos un obstáculo que nos impedía pensar en esto. En breve esperemos despejar la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, manifestó.

Fernández explicó que: “Entre 2020 y 2025, la Argentina tenía que pagar US$48.000 millones, y hoy fue postergada para más adelante y eso nos va a permitir desarrollarnos. En el años 2030 la argentina deberá 38 mil millones de dólares menos de los que debía en diciembre del 2019”.

“En diciembre sentimos que estábamos caídos, y hoy estamos otra vez de pie y en marcha”, subrayó el presidente.