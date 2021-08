Alberto Fernández: «El cumpleaños de Fabiola en Olivos no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido»

El presidente Alberto Fernández se refirió al escándalo que se abrió luego de que se supiera que durante la pandemia la primera dama festejó su cumpleaños en Olivos.

El presidente Alberto Fernández lamentó este viernes que en medio de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus Covid-19 se haya celebrado el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos.

Desde Olavarría, donde encabezó el acto de promulgación de la ley que amplió el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF), el mandatario reconoció el error.

«Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, y la verdad es que nunca quise dejar de dar la cara cuando debía darla ni jamás quise esconderme detrás de alguien cuando era yo quien debía dar un paso al frente», comenzó Fernández.

Y recordó que «Néstor (Kirchner) siempre decía que quienes ocupamos estos cargos somos personas comunes con responsabilidades importantes».

«La pandemia nos obligó a cambiar planes y a imponer restricciones y les pedí a los argentinos que me acompañaran porque era necesario cuidarnos» recordó y señaló que «durante todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos y Olivos se convirtió casi en una ciudad, iban gobernadores, ministros, secretarios, actores, futbolistas, gente con problemas que necesitaban ser oídos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo y tuve reuniones con cientos de personas durante esos meses y no podía hacer otra cosa que escuchar para ir resolviendo problemas».

«Y en ese contexto, el 14 de julio, el cumpleaños de mi querida compañera, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos que no debía haberse hecho, y que lamento que haya ocurrido, y que mirando en retrospectiva debía haber tenido más cuidados que no tuve», se lamentó el mandatario.

Recordó además que «todo esto se supo porque llegó un pedido para ver quienes ingresaban a Olivos y mostramos todo, no ocultamos nada. Todos lo supieron porque nosotros no ocultamos nada».

«Y es desde esa condición humana de los que hacemos política que sucedió y que lamento lo ocurrido. No volverá a ocurrir» concluyó.

En tanto la nueva ley de Régimen de Zona Fría disminuye los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes para los usuarios y las usuarias residenciales de “zona fría”, lo que les representará un descuento de entre el 30 y el 50 por ciento.

El beneficio alcanzará ahora al 44% de los usuarios de gas del país, unas 12,8 millones de personas, gracias a la incorporación de más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca, Córdoba, San Juan, La Rioja y Santa Fe.

«Históricamente el régimen de tarifas de gas para zonas frías alcanzaba a la región patagónica, la Puna y Malargüe, pero la nueva ley suma a 152 departamentos de cinco provincias», indicó el comunicado oficial.

«La incorporación de hogares de otras zonas que por condiciones climáticas tienen una importante demanda de gas pone en igualdad de condiciones a segmentos postergados de la población, mejorando a su vez al régimen por dotarlo de mayor equidad y federalismo», se precisó.

Al respecto, se indicó que la estimación es que «los hogares de zonas no frías disponen de 7.800 pesos al año más que los de zonas frías como consecuencia de su menor consumo de gas».

En su visita a Olavarría, el Presidente también entregará las primeras jubilaciones otorgadas a mujeres que accedieron al beneficio al computárseles años de aportes por tareas de cuidado.

Esta modalidad les reconoce a mujeres con edad de jubilarse (60 años o más) un año de aportes por cada hijo o hija; dos años por hijo adoptado o hija adoptada siendo menor de edad, y un año adicional por cada hijo o hija con discapacidad.

Además, las personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo por al menos 12 meses pueden computar otros dos años adicionales de servicio por cada hijo o hija.