Alberto Fernández: «Creemos en una Argentina que dé educación y salud a todos»

Junto al gobernador Insfrán, el Presidente inauguró en la provincia norteña el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia «Pdte. Néstor Kirchner».

Alberto Fernández llamó hoy a construir un país «igualitario», donde los privilegiados «no sean los jueces, sino los niños, los trabajadores y los más necesitados», durante la inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia «Pdte. Néstor Kirchner», en Formosa.

El mandatario destacó la inauguración del centro de salud «porque cuando vemos que la salud pública se expande, que puede llegar a todos y todas las argentinas, estamos haciendo lo que una vez Perón nos ordenó: darle bienestar al pueblo».

En ese sentido, indicó que «están los que creemos en una Argentina donde el Estado debe estar presente para acercar servicios a los que necesitan y los que creen que cada uno debe correr su suerte y arreglarse como pueda».

«Nosotros creemos en una Argentina con Estado presente, que dé educación y salud a todos los argentinos», subrayó el jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el gobernador formoseño Gildo Insfrán, y afirmó que «Dios debe atender en todas partes».

Estuvieron también presentes durante el acto el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el embajador de Argentina en Paraguay, Oscar Domingo Peppo, y el asesor presidencial Julio Vitobello.

Pelea contra la inflación

El presidente Fernández señaló que Argentina está «peleando con la inflación» y celebró el dato que dio a conocer el Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que subió 4,9% en noviembre y marcó una fuerte desaceleración respecto al 6,3% registrado en octubre, aunque advirtió que «es una pelea que tenemos que seguir dando».

«Este año es una gran ocasión para que repensemos el país. Hemos empezado a transcurrir el año 40 de democracia. ¿Vivimos en una Argentina igual? No. Necesitamos una Argentina donde los privilegiados no sean los jueces, sino los niños, los trabajadores y los más necesitados», indicó Fernández.

Y recordó que «estamos en un mundo que ha superado una pandemia, estamos en tiempos difíciles, peleando día a día con la inflación, una pelea que tenemos que seguir dando». «La guerra de Ucrania puso en crisis a todo el mundo, pero el mundo empezó a reclamar cosas que Argentina tiene en abundancia y puede proveer a todo el mundo. Gran parte está acá en el Norte: el litio, el cobre, hay producción agropecuaria y ganadera, la hidrovía», subrayó el mandatario.

En esa línea, señaló: «Tenemos que ponernos de acuerdo para diseñar una política para que el Norte deje de ser la periferia que quisieron convertir. Ese trabajo también tenemos que hacerlo con la Patagonia, que tiene también mucho de lo que el mundo reclama: gas, la posibilidad de producir hidrógeno verde, pesca de calidad y cantidad». Y afirmó: «Argentina va a ser igual el día que el Norte y el Sur tengan las mismas posibilidades que un porteño».

Federalismo

Fernández también remarcó: «Soy el más federal de los porteños, es un enorme orgullo que el Norte de la patria tenga un sistema hospitalario como el que hay aquí. El federalismo no se declama, hay que hacerlo. Eso va a ocurrir el día que logremos que cada uno pueda crecer en el lugar donde nació, estudiar, desarrollarse, encontrar trabajo, hacer su familia, disfrutar y morirse feliz después de toda una vida donde nació».

Aseguró que «lo estamos logrando», y detalló que «el 95% del personal que trabaja en este centro son formoseños». Además, reivindicó el valor de la democracia y apuntó: «Algunos andan diciendo que es un fracaso. No deben tener padres o amigos desaparecidos, torturados, exiliados. No deben saber lo que fue no tener democracia».

Y llamó a «hacer la mejor» democracia, «sin diferencia de partidos, animarnos a construir una estrategia que desarrolle de un modo igualitario». «Nadie crece en una sociedad que no crece a la par de él. Estamos en el mismo barco, nadie se salva solo», añadió. Finalmente, adelantó que «antes de Navidad» estarán entregando junto al gobernador Insfrán «más de 400 viviendas».