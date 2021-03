Alberto Fernández asumió la presidencia del Consejo del Partido Justicialista

El mandatario encabeza el acto que se lleva a cabo en el club Defensores de Belgrano. Está acompañado por funcionarios, gobernadores, intendentes y legisladores, entre otros.

Durante un acto en el club Defensores de Belgrano, el presidente Alberto Fernández asume este lunes la presidencia del Consejo del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional.

En un número limitado y bajo estrictos controles sanitarios por la pandemia de coronavirus, del encuentro participaron funcionarios, gobernadores, legisladores, intendentes, referentes sindicales y partidarios.

En pleno año electoral, se llevó a cabo desde las 19 horas el proceso de renovación de autoridades del PJ nacional con el primer encuentro del flamante Consejo que conducirá el partido en una etapa que se inicia con el peronismo en el poder y que tiene entre sus objetivos centrales la idea de «modernizar el partido» y darle una estructura «más ágil», señalaron fuentes cercanas al primer mandatario.

Bajo la premisa de «unidad en la diversidad», el Consejo del PJ nacional estará integrado por la vicepresidenta 1°, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; vicepresidente 2°, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; vicepresidenta 3°, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; vicepresidente 4°, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; la vicepresidente 5°, la diputada nacional Lucía Corpacci; cumpliendo con la ley de Paridad de Género.

Al tomar la palabra, Alberto Fernández comenzó su discurso reflexionando sobre la distribución del ingreso: «La discusión que se encerraba detrás del ‘Braden y Perón’, en la elección del 24 de febrero del año ’46, es una discusión que persiste y es como distribuimos los ingresos, que parte queda en mano de los que trabajan y que parte en las manos de los que arriesgan e invierten. La discusión también es cual es el rol del estado, porque muchos querían un estado protector de los intereses de los pocos y que no atienda las necesidades de millones de argentinos».

«Con Evita y con Perón llegaron los derechos, y así un sector de la población fue incorporándose con derechos al resto de la sociedad que en aquel entonces prevalecía con sus ventajas», continuó el nuevo presidente del PJ y agregó: «En el ’55 cuando empezó la violencia política más espantosa con aquel bombardeo a la Plaza de Mayo y después con el golpe de estado, la discusión volvió a ser la misma pero esta vez los que asaltaron el poder lo que garantizaron fue que los más poderosos se hagan dueños del sistema otra vez».

El primer mandatario continuó con su repaso de la historia económica y política de nuestro país y manifestó: «tardamos muchos años en volver, y en el ’73 la discusión seguía siendo la misma y por eso llamó al pacto social. Perón se murió y en el ’76 comenzó una de las etapas más oscuras de nuestra historia». En ese momento, Fernández aprovechó para recordar a los militantes exiliados, asesinados y desaparecidos durante la ultima dictadura militar a pocos días de que se conmemore el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

«En el ‘76 el debate fue distinto, ya no empezaron a discutir la distribución del ingreso, eran años en el que en el mundo se discutía la distribución del trabajo y a nuestro país le tocó ser, nuevamente, un productor de materias primas y empezó el más cruel proceso de desindustrialización. Todo el esfuerzo del peronismo por industrializar la patria se perdió en esos años y la Argentina fue postergada una vez más a ser el granero del mundo y a no tener industria, y otra vez empezó a afianzarse el juego de los especuladores. Argentina no solo se postergó en la pérdida de derechos sino que se postergó económicamente», remarcó y disparó contra la administración de Mauricio Macri por postergar la industria nacional y dejar caer «23 mil pequeñas y medianas empresas».

Y añadió: «Nosotros llegamos para poner de pie al país y volver a industrializarlo desde el desarrollo. Para nosotros no es un debate cual es la prioridad, para nosotros la prioridad es desarrollarse y distribuir equitativamente. No heredamos la mejor Argentina, sino un país muy dañado que estaba en terapia intensiva, y llegó el coronavirus».

«Ante tanta desgracia tuvimos una idea inteligente que fue la de estar unidos, porque divididos permitíamos que los sinvergüenzas de siempre estén en el poder en desmedro de los que menos tienen», subrayó.

Fue en ese momento, en que el Alberto Fernández criticó al ex presidente Macri por no realizar una autocrítica de su gestión y cómo dejó a la Argentina.

Luego siguió hablando sobre su proyecto tanto como movimiento político y como gobierno: «Nuestro proyecto es integrador, federal, sin desigualdades y con industrialización y trabajo. Nosotros tenemos claro a quienes representamos y es a los que no tienen voz».

Antes de finalizar y cantar la marcha peronista, el nuevo titular del PJ agradeció a todos los presentes e invitó a los jóvenes a militar: «el único mecanismo de transformación que existe es la democracia y la democracia necesita de la política».

Acompañaron a Alberto Fernández los ministros Santiago Cafiero (Gabinete); Eduardo de Pedro (Interior) y Agustín Rossi (Defensa); los secretarios Julio Vitobello (General), Fernando Navarro (Relaciones Parlamentarias) y Guillermo Olivieri (Culto); y la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Forman parte de esta nueva conducción los sindicalistas Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Antonio Caló (UOM), Víctor Santa María (Suterh), Ricardo Pignanelli (Smata) y Hugo Yasky (CTA).

También acompañan a Fernández como consejeros en la conducción partidaria los gobernadores peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario.