Ahora 10 para celulares: marcas, modelos y precios

En Ahora 10 hay celulares Samsung, Motorola, Noblex, Alcatel, Philco, TCL y ZTE. Los precios parten desde los $26.999 hasta los $399.999. El interés es del 27%.

La Secretaría de Comercio aprobó la reglamentación del nuevo plan Ahora 10 destinado a la compra de celulares en diez cuotas fijas a tasa subsidiada del 48%, que entra en vigencia a desde hoy y hasta el próximo 15 de marzo inclusive.

Ahora 10 alcanza a marcas y modelos de todas las gamas.

Puntos clave de Ahora 10

La tasa nominal anual es como la de Ahora 30 (48% anual)

Es la mitad de la Tasa Efectiva Anual (TEA) para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito

La tasa aplicada será de 27%

Un celular de $100.000 costaría $127.000 o $12.700 por mes

Las marcas alcanzadas son

Samsung

Motorola

Noblex

Alcatel

Philco

TCL

ZTE

Los precios van desde los $26.999 hasta los $399.999

Marcas, modelos y precios de celulares en Ahora 10

Alcatel

3H desde $39.999

3H PLUS $39.999

3H Plus Space Gray (dos versiones) $39.999

5H $44.999

5H PLUS $47.999

5H Plus Space Gray (dos versiones) $44.999

Motorola

Moto E20 (dos versiones) desde $36.999

Moto E40 (dos versiones) desde $49.999

Moto G41 (dos versiones) desde $59.999

Moto G52 (dos versiones) desde $75.999

Moto G82 5G (dos versiones) desde $84.999

Motorola Edge 30 (dos versiones) desde $99.999

Motorola Edge 30 Pro (tres versiones) desde $199.999

Noblex

91A50 PLUS $24.999

91A60 PLUS $32.399

Philco

91P510 $27.999

91P610 $31.999

Samsung

Galaxy A03 (tres versiones) desde $32.999

Galaxy A03s desde $45.999

Galaxy A13 (dos versiones) desde $60.999

Galaxy M13 $78.999

Galaxy A22 5G desde $65.9999

Galaxy M23 desde $107.999

Galaxy A53 desde $147.999

Galaxy A52s $124.999

Galaxy S21 FE (dos versiones) desde $165.999

Galaxy S22 desde $299.999

Galaxy S22 Plus desde $337.999

Galaxy S22 Ultra desde $399.999

Galaxy Z Flip 3 desde $229.999

Galaxy Z Flip 4 (dos versiones) desde $284.999

TCL

L7+ (cuatro versiones) desde $26.999

20B (cuatro versiones) desde $32.999

405 (32GB) (dos versiones)

408

40SE 128 GB (dos versiones)

305 (tres versiones) desde $37.999

305i (tres versiones) desde $32.999

30E (tres versiones) desde $33.999

30SE (tres versiones) desde $39.999

ZTE

ZTE BLADE A5 PLUS desde $28.999

ZTE BLADE A5 2020-B (tres versiones) desde $32.999

ZTE A52 (dos versiones)

ZTE A7030 (dos versiones) desde $29.999

ZTE 8030 (dos versiones) desde $45.499

ZTE 8045 (dos versiones).