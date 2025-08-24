Agua Potable de Jujuy se sumó a la conmemoración del Éxodo Jujeño

Los actos comenzaron a las 9:30 a.m. con un desfile cívico, militar y gaucho en la Plaza Centenario, recreando el recorrido histórico del pueblo jujeño y fomentando la participación de la comunidad.

En este evento, el personal de la empresa provincial desfiló por primera vez, liderado por el jefe de la Unidad Operativa II, Gregorio Martín, y su equipo.