AFA anuló las suspensiones de futbolistas: quiénes se verán beneficiados

La medida anula suspensiones de hasta cuatro fechas para futbolistas de todas las categorías del fútbol argentino.

Una nueva polémica parece llegar al fútbol argentino luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciara este jueves que anulará las suspensiones de hasta cuatro fechas para jugadores de todas las categorías de cara al inicio del año.

Se trata de una medida que ya se había llevado a cabo en 2022 y 2023, y que beneficiará a jugadores sancionados en el cierre del año paso que entonces estarán disponibles para el inicio de la Copa de la Liga y torneos del ascenso.

Según argumentó la AFA en un comunicado oficial, la iniciativa busca promover «los valores del juego limpio» y fomentar el compromiso con las normas disciplinarias, a la vez que tiene la intención de fortalecer la justicia y la equidad en el deporte.

Sin embargo, la medida genera controversia, ya que modifica las sanciones impuestas previamente por el Tribunal de Disciplina de la misma AFA.

Quiénes son los beneficiados por la amnistía de suspensiones de la AFA

Entre los beneficiados por la amnistía se encuentra Santiago Sosa, de Racing, quien acumulaba cinco tarjetas amarillas. Otros que quedaron habilitados son Felipe Loyola, de Independiente; Nicolás Castro, de Atlético Tucumán, quien debía cumplir dos fechas; Ignacio Shor, de Platense, y Jonathan Emanuel Cabral, de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esta decisión no es nueva, pero sigue dividiendo opiniones entre los hinchas y protagonistas del fútbol argentino, quienes cuestionan si la medida realmente fomenta el respeto por las reglas o si, por el contrario, genera más polémicas.

Vuelve el fútbol argentino: qué partidos de la primera fecha se podrán ver gratis

Partidos gratuitos en la primera fecha del Torneo Apertura:

Jueves 23 de enero

21:30 Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A) – ESPN.Viernes 24 de enero

17:00 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B) – ESPN.

Programación completa de la primera fecha:

Jueves 23 de enero

19: Tigre vs. Vélez (interzonal) – ESPN Premium.

19: Godoy Cruz vs. Rosario Central (Zona B) – TNT Sports.

21:30: Newell’s vs. Independiente Rivadavia (Zona A) – TNT Sports.

21:30: Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A) – ESPN.

Viernes 24 de enero

17: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B) – ESPN.

17: Barracas Central vs. Racing Club (Zona A) – TNT Sports.

19:15: Independiente vs. Sarmiento (Zona B) – ESPN Premium.

21: Belgrano vs. Huracán (Zona A) – TNT Sports.

21:30: San Martín (SJ) vs. Atlético Tucumán (Zona B) – ESPN Premium.

Sábado 25 de enero

17: San Lorenzo vs. Talleres (Zona B) – TNT Sports.

19:15: Instituto vs. Gimnasia LP (Zona B) – ESPN Premium.

19:15: Estudiantes LP vs. Unión (Zona A) – TNT Sports.

21:30: Platense vs. River Plate (Zona B) – ESPN Premium.

Domingo 26 de enero

19: Boca Juniors vs. Argentinos Juniors (Zona A) – TNT Sports.

21: Central Córdoba vs. Aldosivi (Zona A) – ESPN Premium.