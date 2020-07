ADVIERTEN SOBRE LOS RIESGOS E IMPACTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES

El Ministerio de Ambiente junto a su Dirección de Incendios Forestales, en el inicio de la temporada de incendios forestales, convocó a la comunidad a extremar cuidados para evitar incendios en áreas de pastizales y bosques, atento a que se prevé una intensa temporada por las variables climáticas que generan condiciones para una mayor ocurrencia de fenómenos ígneos en áreas rurales. Al mismo tiempo, la cartera ambiental señaló que la Dirección de Incendios Forestales se encuentra preparada para afrontar los desafíos de la temporada.

En el marco del ciclo de encuentros virtuales con la prensa, la Ministra María Inés Zigarán, junto a la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Verónica Sato, y el Director de Incendios Forestales, Ezequiel Morales, destacaron la labor de los combatientes de incendios forestales de Jujuy y el proceso de fortalecimiento que registró la Brigada en los últimos años. Junto a los funcionarios estuvieron también brindando detalles técnicos los brigadistas Lautaro Vázquez y Sebastián Hernández.

«Los incendios forestales generan enormes impactos ambientales, sociales y económicos» subrayó Zigarán «provocan pérdida de biodiversidad, degradan los suelos, incrementan la erosión; generan emisiones de gases contaminantes, ayudan a profundizar el cambio climático y provocan enormes pérdidas económicas, no sólo por la pérdida del recurso maderero, sino también por el impacto en las economías asociadas a los bosques», detalló.

La titular de la cartera ambiental precisó que «las variables climatológicas, las condiciones del suelo y la situación de sequía que afronta la provincia desde hace meses en distintos puntos de la geografía, y la gran cantidad de material combustible disponible, son indicadores que dan cuenta que se avecina una temporada de incendios forestales intensa”.

No obstante, detalló que el cuerpo de brigadistas, constituido por 62 combatientes, hombres y mujeres que tienen una gran capacidad técnica y una enorme vocación de servicio, se encuentra dispuesto para enfrentar la temporada.

Precisó Zigarán que “en lo que va del año la Brigada ha intervenido en 30 incendios y 40 quemas no controladas en zonas forestales; o principios de incendios que afectaron una superficie de 150 hectáreas”, detalló la funcionaria e informó igualmente que «la semana pasada, luego de recibir la alerta desde el Parque Nacional Calilegua, una cuadrilla integrada por combatientes de las bases de San Pedro y Yuto, contuvo un incendio en la zona denominada Las Mesillas, a 2800 msnm, en un área cercana al Parque Nacional”. El incendio, cuyas causas no se pudieron determinar, afectó una superficie aproximada de 85 hectáreas.

Por su parte, la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Verónica Sato, describió que la provincia de Jujuy cuenta con 1.166.000 hectáreas de bosques nativos, cuyas superficies se dividen en 213.150 has (categoría I, rojo), 832.300 has (categoria II, amarillo), y 163.450 has (categoria III, verde). Respecto a esto, la funcionaria expresó que “son superficies sobre las cuales nosotros estamos atentos, no solo para prevenir, evitar y contener incendios forestales, sino además para garantizar el cumplimento de la ley 26.331 de presupuestos mínimos de bosques nativos”.

Además, Sato explicó que los bosques brindan servicios ambientales esenciales, como ser: la captación y filtración de agua, la mitigación de los efectos del cambio climático, la generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, la protección de la biodiversidad, retención de suelo, refugio de fauna silvestre, entre otros. Y que los incendios forestales provocados por causas antrópicas en un 99 % de los casos, generan daños ecológicos, económicos y sanitarios difíciles de revertir y compensar. “Por ejemplo –dijo- la alteración de los ambientes afectados, la disminución de la biodiversidad, la erosión hídrica y eólica, la modificación del paisaje, la contaminación del aire, la destrucción de forestaciones, cultivos, plantaciones, de cosechas y pasturas, etc.”.

El Director de Incendios Forestales, Ezequiel Morales, abundó en la explicación del incendio producido en Las Mesillas. Detalló que el día en que recibieron la información, inmediatamente activaron los mecanismos de combate. Primero el personal del Área de Operaciones y Planificación realizó observaciones de imágenes satelitales y detectó una “pluma de humo” en el lugar denunciado por el personal del parque nacional. Luego se realizaron mapas cartográficos y se preparó la logística necesaria para que personal asignado al combate del incendio tenga todo lo necesario: víveres, agua, comunicaciones, cartografía, etc.

“Dos cuadrillas de 8 combatientes cada una fueron afectadas a combatir ese incendio”, declaró Morales. Y al mismo tiempo explicó: la travesía duró varias horas hasta llegar al perímetro del incendio; el personal se dedicó a la extinción de las llamas que consumieron pastizal de altura y arbustales durante tres días, descansando y pernoctando esas jornadas en áreas próximas al incendio, siempre en zonas seguras.

El incendio, que estaba ubicado próximo al límite del Parque Nacional Calilegua, en una zona agreste con quebradas profundas y a una altitud de 2800 msnm, fue finalmente contenido, gracias al trabajo de los brigadistas.

Cabe aclarar que, en el marco de la emergencia sanitaria, se respetaron los protocolos provinciales. De hecho, en San Francisco el personal debió ser sometido a la toma de temperatura para poder ingresar a la localidad. Así también, se rescata que luego del pedido del Gobierno de Jujuy, arribó a la provincia un avión hidrante Dromader cedido por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para su uso en la temporada alta de incendios forestales. El piloto del mismo se encuentra realizando la cuarentena correspondiente establecida por la normativa provincial.

Recomendaciones y vías de contacto

• No tirar colillas de cigarrillo ni fósforos en zonas donde hay materia vegetal seca.

• No tirar vidrios, botellas de plástico o cristal, latas, sprays u otros materiales combustibles en los bosques.

• No encender hogueras o fogatas en el bosque.

• Colocar zonas cortafuegos en las áreas en las que se conoce que hay facilidad de incendios.

• Al ver un incendio forestal, se debe llamar al 911, 100, 103 o al 0388- 4271971.

• Para realizar una quema controlada, solicitar la autorización a la Dirección Provincial de Incendios Forestales, correo equipotecniconoa@hotmail.com.ar o

telefónicamente al 0388- 4271971.