Adrián Suar volvió a defender al INCAA y dejó un mensaje para el Gobierno: «Gestioná»

En el marco de la presentación de su nueva película «Mazel Tov», el productor y actor reflexionó nuevamente en el accionar de Javier Milei y su equipo.

Adrián Suar se encuentra, por estos días, presentando su nueva película «Mazel Tov», que lo tiene en rol de director y actor. La misma verá la luz este jueves 17 de abril y promete ser furor, con una trama que cuenta el drama de una familia judía: Darío Roitman (Suar) regresa desde Estados Unidos para asistir a un casamiento y un bat mitzvá pero, en lugar de fiestas, se encuentra con un velorio.

Con la muerte de su padre, se desata una tormenta familiar donde todo lo no dicho empieza a explotar.

En este sentido, el actor y productor visitó este martes el programa de Ernesto Tenenbaum por Radio con Vos (FM 89.9), donde -además de presentar su nuevo trabajo- volvió a defender al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y sentó nuevamente postura ante el gobierno de Javier Milei: «Lo he pensado siempre puertas para adentro y para afuera. Me parece que el INCAA estaba mal gestionado, punto y coma, reflexión, ahora lo importante que es el INCAA. Entonces, ¿estás en contra? Gestionalo, no lo cierres».

«¿Qué pensás que se tiene que hacer con eso? Da tu opinión. Pasarán cuatro años, te irá mejor o peor, pero ¿qué pensás? Yo no estoy de acuerdo con el cierre de universidad, el fondo del teatro, hay muchas cosas que hacen a la identidad del país», agregó.

«No me pongas blanco o negro, porque hay cosas que voy a estar de acuerdo con vos en que están pésimas hechas, pero hay cosas que están muy bien», sentenció.