Acusan al presidente de La Libertad Avanza de Misiones de pedirle el 10% del sueldo a empleados públicos

En una carta, trabajadores y funcionarios de las oficinas de ANSES y PAMI de la provincia acusaron al libertario de retenerles fondos en enero y febrero.

Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza de Misiones, fue acusado de retenerle el 10% de los sueldos a un grupo de empleados públicos afiliados al partido. La denuncia se formalizó ayer jueves a través de una carta firmada por empleados de las oficinas de PAMI y ANSES de diferentes ciudades misioneras junto a referentes libertarios locales, donde pidieron su renuncia.

Los rumores, que comenzaron en marzo, se hicieron visibles este jueves con la masiva dirigida a Núñez y firmada por 22 funcionarios de La Libertad Avanza de Misiones, donde reclaman directamente por la devolución del dinero retenido en los sueldos de enero y febrero.

En la carta, los funcionarios aseguran que Núñez habría ordenado esta práctica a través de un “ladero” identificado como Mario Pérez Miranda, quien se presentaba como su vocero y secretario de confianza

«Nos dirigimos a Ud., en calidad de funcionarios responsables de los organismos nacionales del ANSeS, PAMI y referentes de las zonas Norte, Centro y Sur de esta Provincia de Misiones, con el fin de mostrar nuestro desacuerdo con la orden de pago del 10% de los sueldos que los funcionarios percibimos como responsables de dichos organismos para ser depositados en una cuenta particular – ordenado por Ud., a través del Sr. Mario Pérez Miranda, quien se presenta como vocero y secretario de su confianza», se lee en la carta firmada a la que accedió el diario Clarín.

En el escrito sostienen con firmeza: «Cabe destacar que tal práctica no se condice con los lineamientos y la transparencia que pregona nuestro Partido de la Libertad Avanza a nivel Nacional».

Y por último advierten: «Por todo lo expuesto le solicitamos se nos reintegre el dinero abonado entre los meses enero y febrero del corriente año y que desista del tal obrar, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes».

En medio de los rumores, circuló un mensaje de WhatsApp de Pérez Miranda en el cual anunciaba su decisión de «dar un paso al costado» del armado partidario «para evitar que estas falsas acusaciones afecten un proyecto superior».

«El proyecto no puede verse empañado por las mentiras de las que se me acusan. Por eso, he tomado la decisión que les comunico. Seguiré desde cada espacio difundiendo las ideas de la libertad y estoy seguro de que pronto nos volveremos a encontrar trabajando codo a codo para el presidente Milei», cerraba el mensaje del secretario de Núñez, según medios locales como La Voz de Misiones.