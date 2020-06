Acusan a otra participante de “Bake Off Argentina” de infringir el reglamento del reality

Tras las pruebas contra Samanta, ahora aparecieron sospechas en torno al pasado profesional de Agustina Fontela.

Bake Off, cerca de la gran final.

A pocos días de la final de Bake Off Argentina, las redes sociales ardieron con imágenes del pasado profesional de Samanta. Las normas del reality indican que los participantes tienen que ser amateurs. Sin embargo, se supo que ella trabajó en un importante restaurante en San Telmo y hasta tuvo su propio local.

“Para participar es necesario ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pasteleros y/o panadero profesional”, dice el reglamento de la competencia. Un punto fundamental en el programa. Y algo que muchos espectadores cuestionaron en Twitter.

Ahora, se conoció que Samanta no era la única participante que tuvo contacto con el mundo de la gastronomía. Agustina Fontela, que fue la última eliminada, era parte de un emprendimiento de pastelería que promocionaba en Instagram muchos antes de su incorporación a la competencia de Telefe.

Agus en una exposición de pastelería.

De hecho, algunos fanáticos del ciclo repostearon una foto de la joven en 2018 de una exposición de pastelería profesional realizada en Neuquén, llamada “Expo Patagonia Pastel”.

Ante el revuelo que se generó, Agustina se defendió y aclaró que esta versión no sería cierta: “No soy profesional, no estudié pastelería y a esta expo fui yo voluntariamente para colaborar con un evento de la Patagonia. Me pagué los pasajes, el alojamiento, todo, y di una clase gratuita”.