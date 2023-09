Acoso callejero: manosearon a una periodista mientras hacía un móvil en vivo

La notera realizaba una reporte sobre un asalto cuando el acosador le tocó la cola. El hombre fue detenido momentos después.

Una periodista fue acosada por un hombre en la calle mientras hacía un móvil en vivo para televisión. La situación fue vista en directo en el programa “En boca de todos”, del canal Cuatro de España, y el agresor fue detenido horas más tarde.

La situación de acoso cerrajero sucedió mientras la cronista Isa Balado se encontraba haciendo un móvil sobre un violento asalto que habían sufrido unos comerciantes en Madrid.

Mientras la periodista contaba la noticia, un hombre vino por detrás y, sin mediar palabra, la manoseó tocándole la cola y después la increpó para preguntarle de qué canal era.

La periodista, visiblemente incómoda, le pidió que esperara porque estaba trabajando en vivo e intentó continuar con su reporte.

Sin embargo, el acosador se paró a su lado y se quedó mirándola fijamente.

Fue entonces cuando el conductor Nacho Abad, que vio toda la secuencia desde el estudio de televisión, interrumpió a su compañera: “¿Perdóname que te interrumpa, ¿te acaba de tocar la cola?”, le consultó indignado por lo que había ocurrido.

“Es que no puedo creerlo”, comentó luego de que su colega esbozara un “sí”. “¿Me pones a ese señor delante, por favor? Ponme a este tío tonto”, pidió el conductor.

La periodista entonces se dirigió al acosador: “Por mucho que me quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando”.

A lo que él contestó: “No te he querido tocar el culo, yo te respeto, nos respetamos”.

“De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar”, le reiteró la periodista al ver que el hombre no se retiraba del lugar e insistía con entablar una conversación con ella.

“¡Este tío es imbécil!”, exclamó el conductor. “Siento muchísimo lo que te acaba de pasar. Estás haciendo tu trabajo tan bien como siempre y llega un imbécil y te toca el culo con ningún derecho. Me indigna”, añadió Abad.

El conducto informó que el equipo del programa se estaba comunicando con la policía para denunciar al agresor. “Les hemos llamado porque tienen que actuar. Esperamos poder tener las imágenes de la detención de este impresentable”, sentenció.

Momentos más tarde, el agresor fue detenido por la Policía Nacional. A través de las redes sociales, se compartieron las imágenes del arresto del agresor y se informó: “Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención del presunto autor de una agresión sexual a una reportera de televisión mientras realizaba una conexión en directo en la mañana de hoy”.

El detenido fue trasladado a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad.