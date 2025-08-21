Acompañamiento en el Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas

El encuentro contó con la presencia de la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, y la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna Murillo, quienes acompañaron las distintas actividades previstas en la jornada.

Entre las exposiciones se destacó la participación de Irene Ballatore, quien abordó el recorrido histórico de la mujer gaucha en la Argentina; la profesora Anahí Gareca, y la coplera y escritora Elsa Tapia, quienes compartieron reflexiones sobre el rol de las mujeres en la cultura popular y en la transmisión de saberes.