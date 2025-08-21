Reflejo Jujuy – Acompañamiento en el Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas

Acompañamiento en el Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas

Ago 21, 2025 Locales 0

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de la jornada.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó del 1er Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas que se desarrolló en el en el marco de la Semana del Éxodo Jujeño y primer aniversario del Cabildo.

El Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó la jornada histórica que reunió a referentes de distintos puntos de la provincia para visibilizar, reconocer y poner en valor el aporte de la mujer gaucha en la cultura, la identidad y la historia de Jujuy.

El encuentro contó con la presencia de la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, y la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna Murillo, quienes acompañaron las distintas actividades previstas en la jornada.

Entre las exposiciones se destacó la participación de Irene Ballatore, quien abordó el recorrido histórico de la mujer gaucha en la Argentina; la profesora Anahí Gareca, y la coplera y escritora Elsa Tapia, quienes compartieron reflexiones sobre el rol de las mujeres en la cultura popular y en la transmisión de saberes.

La agenda incluyó el izamiento de la bandera, actos centrales, encuentros de intercambio y la construcción de una agenda común orientada a consolidar un Jujuy libre de violencias y discriminación.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se resaltó la importancia de seguir reconociendo el protagonismo de las mujeres en la historia de la provincia y su rol central en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y con pleno respeto a los derechos humanos.

