ACCIONES EN RED PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

En pandemia, se dio continuidad a la búsqueda de personas con conductas o factores de riesgo ante este evento que puede ocurrir en todas las etapas de la vida. La disposición de escucha activa frente a los demás, así como el rol de cada entidad pública y de la sociedad civil, pueden hacer la diferencia. Salud ofrece

servicios 24 horas.

“El evento del suicidio es muy complejo, tiene múltiples causas, es muy difícil de predecir pero se puede prevenir y de hecho, hay estrategias que son muy importantes en este punto”, afirmó el Secretario de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora, destacando que “el primer mito que debemos desarmar es que si uno pregunta por el tema, estaría induciendo a que la persona lo cometa y es todo lo contrario: hablar del tema, reduce el nivel de riesgo y hace que la persona pueda liberarse. Es muy importante que todos podamos ofrecernos en actitud de escucha activa, no como garantes o como expertos sino más bien acompañando. Otro de los mitos es que la persona no avisa y en su gran mayoría sí lo hace; tal vez no lo dice taxativamente pero sí evidencia ciertas manifestaciones que podemos observar para pedir ayuda”.

El Programa Provincial de Prevención del Suicidio sostiene como uno de sus ejes trabajar con la persona que ya lo ha intentado porque tiene un 50% más de chances de consumarlo que el resto de las personas así como fortalecer la detección temprana de los pacientes con conductas o factores de riesgo, lo que deriva en un conocimiento mejor por parte de la estructura de salud.

Trabajo interinstitucional

Con áreas como Educación “trabajamos proyectos de vida, socialización, empatía; también vías como el arte y el deporte y espacios como ONG´s, Centros Vecinales, Municipios. Siendo el suicidio un fenómeno impredecible es necesario abrir a todos los ámbitos posibles, lo que este año, por la pandemia, se siguió realizando”, precisó Yécora, añadiendo en el mismo sentido que “hace mucho tiempo veníamos planteando definir alternativas en uno de los puentes donde tenemos suicidios consumados por precipitación, de modo que la persona que está elaborando esta idea, la dilate y poder ganar tiempo como sistema sanitario, llegando de manera efectiva. Aquí, nuestro agradecimiento a la Directora de Vialidad Nacional en Jujuy, Mónica Boero, y a todo su equipo por el trabajo y el diseño para lograr el reaseguro definitivo de este lugar”.

Otras de las estrategias que han evidenciado resultados favorables son la incorporación del SAME 107 al equipo de Salud Mental, la Guardia 24 horas en el Hospital Gallardo de Palpalá, el abordaje del suicidio desde el primer nivel de atención como ocurre en los rastrillajes, la capacitación permanente al personal, el servicio de Salud Mental Digital que funciona en el botón de la web http://salud.jujuy.gob.ar/ de lunes a lunes de 8 a 24 horas y en el 0800-777-7711 también disponible en cualquier momento del día.