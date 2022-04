Abril llegó con nuevos aumentos que le suman más presión a la inflación

Prepagas, colegios privados, gas, internet, expensas y alquileres son algunas de las subas que ponen a prueba la estrategia del gobierno para controlar la inflación.

Tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y encauzar el problema de la deuda heredada de la gestión de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández se enfoca de lleno en la lucha contra la inflación. Batalla que viene por el momento parece ir perdiendo.

Con la llegada de abril también llegó una nueva batería de aumentos que le ponen todavía más presión a la inflación.

Estas son las subas que se vienen:

Prepagas

El Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga a aumentar sus tarifas en marzo y abril. De acuerdo con lo que se anunció, la suba en marzo fue del 6% y desde este 1º de abril se incrementará el mismo porcentaje.

La cartera de Salud consideró “razonable autorizar aumentos generales, complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de enero de 2022”, que alcanzaba una suba del 9%.

Cable e internet

Con autorización del Gobierno, también se incrementará el precio de los servicios de cable e internet. El aumento será entre un 10% y un 13% a partir de abril. De esta manera, el valor de la canasta tecnológica registra una suba del 27,4% en los últimos meses.

Colegios privados en CABA

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta autorizó un cronograma de aumentos en las cuotas que cobran los colegios privados con subvención estatal. Así en abril aumentarán un 9%. De esa forma, completarían un incremento global de 50% desde marzo del año pasado.

Gas

Las tarifas de gas aumentaron en marzo, pero las subas se verán reflejadas en las boletas a partir de este mes. Los incrementos se dieron con diferentes porcentajes según el tipo de usuario y cargo.

El aumento para usuarios residenciales será del 20%, en promedio nacional. Desde marzo, se deberá sumar unos $300 a una factura, que hasta febrero era de $1.500.

Para Pymes, el incremento será del 15%. En una factura de $20.000, por ejemplo, el adicional será de unos $3.000.

En el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35%, al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC).

Para grandes usuarios, el cargo será del 70%, para subdistribuidores, del 10% y para el servicio general G -para usos no domésticos, en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima- 50%.

Alquileres

Todos los meses los alquileres que deben actualizar su valor tras cumplir un nuevo año de contrato volverán a tomar como referencia el Índice de Contratos de Locación que publica mensualmente el Banco Central. Según cálculos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el aumento del precio de alquiler de una vivienda que corresponde actualizar el 1° de abril será de 53,66%.

Expensas

Por la paritaria de encargados de edificio, en abril las expensas volverán a registrar una suba del 20%. Aunque la mayoría de los consorcios pagará este monto en mayo, por lo que el impacto no será inmediato.

El segundo aumento será en en junio pero se pagará en julio, cuando las expensas subirán un 15%. Así lo confirmaron desde la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH).