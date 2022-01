Abel Ayala y Ariel Staltari: «El Marginal es como el sueño del pibe»

En diálogo con este medio, los actores compartieron profundas reflexiones sobre la serie antes del estreno de la cuarta temporada.

Ariel Staltari y Abel Ayala dialogaron en la previa del estreno de El Marginal 4, este miércoles en Netflix.

“Es un privilegio que tienen pocos sumarse a un éxito de la magnitud de El Marginal. No es para menospreciar, lo valoro muchísimo. Si bien tuve la oportunidad de estar en proyectos muy grosos, El Marginal es como el sueño del pibe con todo lo que viene generando. Vienen contando una historia contundente. Es un desafío hermoso. Tuve una gran generosidad del elenco que me hizo las cosas muy fáciles. No es usual”, reflexionó Staltari, quien se incorpora a la serie con su personaje “Bardo”.

“Para nosotros también cuando se incorpora un actor como Ariel es una maravilla, porque uno siempre actores buenos. Además es un divino (risas)”, agregó Ayala al respecto.

Abel Ayala, quien volverá a darle vida a César -el líder de la “Sub 21”-, habló de su paso por todas las temporadas de la serie, que si bien se desconoce cuándo se podrá ver su quinta y última temporada, ya se terminó de filmar: “Hay cosas que en la vida no tienen explicación. Es una cosita hermosa que apareció y me potenció en un montón de aspectos, a nivel personal, profesional. Es algo hermoso, maravilloso. Lo vivo como si fuera algo propio, que va más allá de lo laboral”.

Juan Minujín y Martina Gusmán: «Para Pastor, Emma es la posibilidad de una vida en libertad»

El 19 de enero se estrenará en Netflix la cuarta temporada de El Marginal. En la previa, Martina Gusmán y Juan Minujín dialogaron con este medio.

Estos nuevos capítulos contarán con el regreso de Pastor (Minujín) y su reencuentro con Emma Molinari (Gusmán). Consultada sobre los motivos del atractivo que genera en el público esta pareja, la actriz respondió: “El amor dentro de tanta oscuridad. La historia de amor de Pastor y Emma es una posibilidad de resiliencia, amor y construcción en medio de tanta crueldad, tanto horror, historias de tanta orfandad. Creo que genera en el espectador una cuestión de empatía y deseo de que el amor triunfe dentro de tanta oscuridad. Además de la química espectacular que generamos con mi compañero”.

“Desde el punto de vista de Pastor, Emma es la posibilidad de una vida en libertad. Una vida cerca del deseo que tiene, de la paternidad, de la familia, de poder rearmar una vida fuera de todo lo que tiene atrás. Genera mucha expectativa qué va a pasar, si van a poder estar juntos o no, hacer una vida fuera de la cárcel. Es magnético saber qué va a pasar”, agregó Minujín al respecto.

Además, en esta nota Gusmán habla de la transición de su personaje de asistente social a pareja de un recluso y Minujín se refiere a su trabajo como productor asociado de la serie, entre otras cosas.