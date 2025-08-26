A trece días de las elecciones, Máximo Kirchner revivió la interna con Axel Kicillof: «Ojalá pusiera la misma plata en Quilmes»

A trece días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un video donde Máximo Kirchner critica a Axel Kicillof se viralizó en redes sociales. «Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata», comentó al participar de un acto de campaña junto a la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

El feroz cierre de listas de candidatos bonaerenses, que incluyó un sorpresivo corte de luz en el edificio de la Junta Electoral lo que posibilitó que las distintas vertientes del peronismo contasen con horas extra para negociar lugares, parece no estar saldada. Al menos eso se desprende del fragmento de 21 segundos que apareció en redes sociales y rápidamente se viralizó.

«Un año atrás en un acto me decían, que hicimos en la ciudad de La Plata, ‘qué linda que está la ciudad de La Plata. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata. Le va a encantar. Quilmes lo necesita», lanzaba desde el escenario el hijo de la ex presidenta. Dardo directo para Kicillof, quien ha sufrido los embates de La Cámpora, la organización que encabeza Máximo y de la que Mendoza es una de sus principales referentes.

Junto al hijo de la ex mandataria y la intendenta estaba Jorge Taina, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el nuevo sello que aglutinó al peronismo, Fuerza Patria. Participaban de la inauguración del Polideportivo Diego Armando Maradona en el municipio de Quilmes.

Las críticas de Kirchner no estarían solo dirigidas a Kicillof. De manera indirecta, también alcanzan a Julio Alak, intendente de La Plata. El histórico referente del peronismo platense se encuentra hoy del lado kicillofista del PJ, en línea con muchos intendentes del Conurbano y también por haber sido ministro de Justicia bonaerense durante el primer mandato del gobernador.