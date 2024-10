A contrarreloj, Ricardo Quintela presentó su lista para competir con Cristina Kirchner por el PJ

Sin diálogo ni acuerdo con la exmandataria, el gobernador de La Rioja presentó sus candidatos para las elecciones del Partido Justicialista.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja

En medio de un fuerte ida y vuelta en redes sociales con la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó su lista para competir en las elecciones del Partido Justicialista que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre.

De acuerdo a lo anunciado por la periodista Rosario Ayerdi, faltando pocos minutos para que venza el plazo para presentar la lista, el líder provincial dio sus nombres, en una interna donde ya había anticipado que participaría.

Tras un duro mensaje de la exmandataria, donde se pronunció en contra de los «Poncio Pilatos y Judas del peronismo», Quintela advirtió que «si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades, no vamos a poder construir una nueva esperanza» en ese espacio político.

Ricardo Quintela y Cristina Kirchner competirán por la presidencia del PJ.

Seguidamente, Quintela expresó en sus redes sociales: «Seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto». Sin embargo, también manifestó: «Con dolor veo que a esta altura no se trata de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de discutir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei».

«Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación», agregó, tras lo cual indicó que «la vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener». Finalmente, pidió «dejar atrás esta forma de construir política» apuntando a los modos de Cristina y aclarando que ello motiva su deseo de liderar el PJ.

La lista de Quintela para la interna del PJ contra Cristina Kirchner

.Presidente: Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

.Vicepresidenta 1°: Magdalena Ayala, actual intendenta de Barranqueras, Chaco.

.Vicepresidente 2°: Alberto Rodríguez Saa, exgobernador de San Luis.

.Vicepresidenta 3°: Mariana Gadea, Secretaria Gremial UPCN, CABA.

.Vicepresidente 4°: Roque Alvarez, presidente del Bloque Peronista de la Legislatura Provincial, Tucumán.

.Vicepresidenta 5°: Alba Sanchez, intendenta La Viña, Salta.