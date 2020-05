FLORENCIA KIRCHNER CULPO A LARRETA POR LA MUERTE DE RAMONA MEDINA

La hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner se metió en la polémica por el fallecimiento de la referente de la Villa 31, quien falleció por COVID-19 luego de haber denunciado falta de agua en el barrio.

En medio de la polémica que desató la muerte -por coronavirus- de la dirigente barrial Ramona Medina, Florencia Kirchner disparó munición gruesa contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta desde su cuenta de Instagram.

En una storie, la hija de la vicepresidenta escribió: “¡Larreta hacete cargo! Ramona no se murió por obesa, no se murió por diabética, se murió por pobre y por la culpa del gobierno de la ciudad que como siempre da la espalda vulnerando aún más a las villas de CABA. Es la derecha y es cruel”.

Fuente: Instagram @florenciakf

Cabe recordar que la Villa 31 estuvo cerca de dos semanas sin provisión de agua mientras, en medio de la pandemia, Nación y Ciudad publicitaban el lavado de manos como uno de los principales métodos para prevenir el contagio de COVID-19. Situación que fue denunciada por la propia Ramona.

Según explicaron desde el Gobierno porteño, el problema se originó a partir de un desperfecto que se produjo el sábado 25 de abril en la planta potabilizadora “José de San Martín”, de AySA, en la zona norte de la Ciudad, que provocó cortes, baja presión y turbiedad en algunos barrios.

Por su parte, AySA emitió el 4 de mayo pasado un comunicado aclarando que la red interna de provisión de agua de la Villa 31 fue construida y es operada por la Ciudad. No obstante, se puso a disposición de los vecinos del Barrio 31 “mientras el inconveniente no pueda ser resuelto”. No alcanzó.

Es que, si bien este lunes comenzó la apertura de válvulas en el barrio, los casos positivos de COVID-19 se multiplicaron y a la noticia sobre la muerte de Ramona Medina se sumó el fallecimiento de Víctor Giracoy, coordinador del comedor “Estrella de Belén”.

