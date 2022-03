24M. Se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

En 2016 se aprobó la Ley de Adhesión a la Ley Nacional de Sitios, cosa que debía haber sido antes y no habían sido. “Hicimos identificación de la gran mayoría de sitios de la memoria y lo que quedo pendiente 4 cosas que había que hacerlas y no se las habían hecho, pero también vamos aprendiendo a pesar de la edad uno siempre aprende algo de que a veces esas cosas no son suficiente porque se convierte en estos estáticos en donde la mayoría de hoy si hiciéramos la posibilidad de encuestas y sobre todo los más jóvenes no les llega el mensaje que nosotros le debemos hacer llegar”, afirmó.