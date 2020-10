2 DE OSTUBRE «DIA DEL RECOLECTOR DE RESIDUOS»

El 2 de octubre se celebra en todo el país el Día Nacional del Recolector de Residuos, luego de la Ley 24.854 sancionada por el Congreso Nacional el 18 de junio de 1997. Son trabajadores fundamentales en sociedad, los responsables, junto a los barrenderos, de llevar los residuos y mantener en buenas condiciones sanitarias la vía publica.

“No nos gusta que nos digan basurero, sino recolector”, contó Cesar Paz, que trabaja hace más de cinco años en el rubro. “Aprendí que es un trabajo digno. A mí me gusta. La gente a uno lo trata diferente, algunos bien”, dijo en dialogo con Arriba Jujuy en su día.

“Es un trabajo sacrificado. Hay que trabajar bajo la lluvia, el calor y el frío”, explicó sobre una tarea que no tuvo pausa durante la pandemia de coronavirus. “Empiezo a las siete de la tarde, porque soy del turno noche. Terminamos cansados porque corremos kilómetros y kilómetros y subimos y bajamos del camión”.

“Es un trabajo sacrificado”, explicó Cesar, que dijo que trabajan con otras tres personas, dos hacen montículos y otros dos van llenando el camión recolector. “Estoy en forma”, aclaró sobre una tarea que demanda no solo buen estado físico sino también paciencia.

Claro que en el quehacer diario se topa con situaciones extrañas, graciosas y desagradables. “Tuve varios accidentes. Me caí del camión, me corte con vidrios, con fierros y me clavé un clavo en el pie. Me pasó de todo, pero no me quejo, es cuestión del trabajo”, dijo, pero pidió que la gente tome conciencia y separe los residuos y los resguarde a aquellos más peligrosos.

Entre las situaciones que deben vivir a diario, esta toparse con las mascotas que los atacan sin razón. “Hay que renegar con los perros. Yo les tengo miedo. La gente los deja afuera y hay que renegar. Me mordieron los perros por todos lados y es otro problema”, resaltó.